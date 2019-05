Chemnitzer Messer-Attacke: Zeugenvernehmung scheitert erneut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Beim Prozess zur tödlichen Messerattacke von Chemnitz im vorigen August ist die Vernehmung eines ehemals Tatverdächtigen als Zeuge erneut gescheitert. Wie bereits am fünften Verhandlungstag machte der 23-Jährige am Montag bei der Verhandlung des Landgerichts Chemnitz seine Aussage von der Ablösung des Staatsanwalts abhängig. In einer von seinem Zeugenbeistand verlesenen Erklärung gab er bekannt, dass er Beschwerde gegen die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt eingelegt hat.

Der 23-Jährige hatte gegen den Anklagevertreter sowie einen Ermittlungsrichter Strafanzeige wegen Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung gestellt. Er wirft ihnen vor, den Haftbefehl zu Unrecht erwirkt beziehungsweise erlassen zu haben. Er halte daran fest, dass er auf sein Aussageverweigerungsrecht verzichte, sofern der Staatsanwalt gegen einen anderen Sitzungsvertreter ausgetauscht werde, ließ der Iraker verlesen. Zugleich erklärte er, dass er gegen den Oberstaatsanwalt, der das Ermittlungsverfahren eingestellt hat, Strafanzeige wegen versuchter Strafvereitelung im Amt gestellt habe.

Das Landgericht Chemnitz verhandelt seit dem 18. März gegen einen Syrer wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Der 23-Jährige soll gemeinsam mit einem Iraker, nach dem weltweit gefahndet wird, am 26. August 2018 in Chemnitz einen 35-jährigen Deutschen erstochen haben. Nach der Tat war es in der Stadt zu rechten Demonstrationen und fremdenfeindlichen Übergriffen gekommen.