Chemnitz: Weitere Zeugen zu tödlicher Messerattacke befragt

Dresden (dpa/sn) - Mit der Vernehmung weiterer Zeugen ist am Montag der Prozess um die tödliche Messerattacke von Chemnitz fortgesetzt worden. Der erste Zeuge war allerdings nicht erschienen und sollte von der Polizei vorgeführt werden. Zwei andere Zeugen haben laut Angaben vor Gericht das Geschehen nicht selbst verfolgt. Ein 23 Jahre alter Afghane gab an, die Leiche und Blutspuren gesehen zu haben. Um 13 Uhr sollte der Hauptbelastungszeuge aussagen. Der 30 Jahre alte Libanese war Koch in jenem Döner-Laden, vor dem das Verbrechen am 26. August 2018 geschah.

Ein Syrer ist wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt. Der 23-Jährige soll gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker einen Deutschen erstochen haben. Nach der Tat war es in der Stadt zu fremdenfeindlichen Übergriffen, rechten Demonstrationen sowie zu Anschlägen auf ausländische Restaurants gekommen.