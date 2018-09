Skelettierte Babyleichen: Urteil gegen Mutter erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Im Prozess um den grausigen Fund von zwei skelettierten Babyleichen in Lünen wird heute vor dem Dortmunder Schwurgericht das Urteil erwartet. Die 35-jährige Angeklagte soll zwei Mädchen heimlich zur Welt gebracht und sich anschließend nicht um sie gekümmert haben. Die erste Tochter wurde Ende 2010 geboren und starb fünf Monate später. Das zweite Kind lebte im Frühjahr 2012 nur wenige Wochen. In beiden Fällen war die Angeklagte sehr schnell wieder arbeiten gegangen und hatte die Kinder in dieser Zeit allein in der Wohnung zurückgelassen. Die Staatsanwaltschaft hat vier Jahre und sechs Monate Haft beantragt.