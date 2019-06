Eigenes Café angezündet: Hohe Haftstrafe für Gastronom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Das Dortmunder Schwurgericht hat am Freitag einen ehemaligen Café-Betreiber aus Selm wegen Mordversuchs zu zehn Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Laut Urteil hatte der 31-Jährige im August 2017 sein eigenes Geschäft angezündet, um die Versicherung zu betrügen. Bei dem nächtlichen Brand waren elf weitere Personen, die sich in dem Wohn- und Geschäftshaus aufhielten, in Lebensgefahr geraten. Schwere Verletzungen hatte jedoch niemand erlitten.

Der Angeklagte hatte die Tat bis zuletzt bestritten. Die Richter halten ihn jedoch aufgrund einer Vielzahl von Indizien für überführt. Unter anderem hatte der Mann noch mitten in der Nacht den Schaden per Email bei seiner Versicherung gemeldet.