Prozess gegen Polizisten wegen Dienstgeheimnis-Verletzung

Dieburg (dpa/lhe) - Ein Polizist muss sich heute vor dem Amtsgericht in Dieburg (Kreis Darmstadt-Dieburg) verantworten, weil er eine mutmaßlich rechtsextreme Bekannte mit Interna aus der Dienststelle versorgt haben soll. Dem 46 Jahre alten Mann wird unter anderem die Verletzung des Dienstgeheimnisses in zwei Fällen vorgeworfen. Nach Angaben des Gerichts ist neben dem Beamten auch eine 42 Jahre alte Frau angeklagt. Sie soll in Kontakt mit der gewaltbereiten Neonazigruppe "Aryans" (Arier) stehen. Den Ermittlungen zufolge soll sie den Beamten zu den Taten angestiftet haben.

In Hessen stehen zurzeit mehrere Polizeibeamte wegen mutmaßlicher Nähe zur rechtsradikalen Szene im Visier der Behörden. So ermittelt beispielsweise die Staatsanwaltschaft Frankfurt unter anderem wegen Volksverhetzung gegen mehrere Beamte.