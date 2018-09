Mutmaßliches Mitglied von Trickbetrug-Bande vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt/Heidesheim (dpa) - Nachdem Seniorinnen in Südhessen und Rheinland-Pfalz mit Trickbetrug um Ersparnisse und Wertgegenstände gebracht wurden, muss sich ein mutmaßliches Bandenmitglied einem Strafprozess stellen. Die Verhandlung beginnt heute am Amtsgericht Darmstadt. Angeklagt ist eine Frau aus Frankfurt wegen bandenmäßigen Betrugs. Die 35-Jährige soll sich in Süd- und Rheinhessen als Polizeibeamtin ausgegeben, damit ihr zuvor durch Telefonanrufe verängstigte Seniorinnen Geld und Schmuck zur vermeintlich sicheren Aufbewahrung übergeben. Laut Staatsanwaltschaft wollte sie die Beute aber an andere Kriminelle weiterreichen.

Nach Ermittler-Angaben riefen im Februar und März perfekt Deutsch sprechende Bandenmitglieder aus einem Callcenter in Izmir (Türkei) Seniorinnen in Darmstadt und Heidesheim an. Sie spielten ihnen vor, Polizeibeamte zu sein, die ihnen helfen wollten, ihre Wertgegenstände vor Einbrechern oder betrügerischen Bankmitarbeitern in Sicherheit zu bringen. So verunsichert machten sich die Opfer auf den Weg Geld, Schmuckstücke und Münzsammlungen im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach zu übergeben. Bei einer Übergabe Anfang März schlug die inzwischen eingeschaltete Polizei zu.