Bekannten mit Auto überfahren: Urteil im Prozess erwartet

Chemnitz (dpa/sn) - In einem Prozess wegen Totschlags vor dem Landgericht Chemnitz wird heute das Urteil erwartet. Dem 33-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im April 2017 einen Bekannten auf einem Feldweg in Oederan (Landkreis Mittelsachsen) mit seinem Auto angefahren und danach absichtlich überrollt zu haben. Das 38 Jahre alte Opfer starb an Ort und Stelle. Der Mann schweigt seit dem Prozessauftakt Mitte Januar zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von elf Jahren.

Bevor am Mittwoch ein Urteil in dem Indizienprozess ergeht, plädieren zunächst noch Nebenklage und Verteidigung. Hintergrund der Tat sollen ein misslungener Autoverkauf beziehungsweise krumme Geschäfte gewesen sein. Der Mann aus Niederwiesa bei Chemnitz ist wegen Betrugs, Diebstahls und Unterschlagung vorbestraft und stand zum Tatzeitpunkt unter Bewährung. Opfer und Täter kannten sich demnach aus dem Fitnessstudio. Der Angeklagte stellte sich wenige Tage nach der Tat der Polizei. Seitdem sitzt er in Dresden in Untersuchungshaft.