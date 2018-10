Wende im Prozess gegen Abu Walaa? Zeuge will jetzt aussagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In dem seit über einem Jahr gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Walaa, geführten Prozess zeichnet sich eine neue Entwicklung ab. Ein früherer Belastungszeuge, der vor dem Oberlandesgericht Celle überraschend einen Rückzieher machte, will laut seinem Anwalt nun doch aussagen. "Mein Mandant ist bereit, auszusagen", sagte Anwalt Burkhard Benecken der "Braunschweiger Zeitung" (Samstagausgabe). Das Oberlandesgericht in Celle bestätigte, es habe den Gelsenkirchener daher nun für Anfang Dezember geladen. Bei dem Mann handelt es sich um den Attentäter auf Essens Sikh-Tempel, Yusuf T.

In dem IS-Prozess hatte er Abu Walaa und seine vier Helfer aus der Haft heraus stark belastet. Sie seien verantwortlich für seine Radikalisierung gewesen. Zusammen mit vier anderen Angeklagten steht Abu Walaa wegen Unterstützung der Dschihadisten und Mitgliedschaft in der Terrormiliz vor Gericht. Sie sollen junge Menschen im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim radikalisiert und in IS-Kampfgebiete geschickt haben. Der Prozess lief bisher schleppend - unter anderem, weil sich etliche Angaben in dem Verfahren als wackelig erwiesen.