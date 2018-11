Prozess um mutmaßliche Al-Nusra-Terroristen: Plädoyers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Im Prozess gegen drei Brüder und mutmaßliche Al-Nusra-Terroristen hat der Generalbundesanwalt vor dem Oberlandesgericht Celle Freispruch für einen Angeklagten beantragt. Für den zweiten Angeklagten forderte er wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland in zwei Fällen eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten mit Strafaussetzung zur Bewährung. Der dritte Angeklagte soll eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verbüßen, hieß es am Donnerstag im Plädoyer des Generalbundesanwalts. Die nächsten Plädoyers sollten am 7. Dezember gehört werden, sagte ein Gerichtssprecher.

Die Angeklagten sollen vor der Flucht nach Deutschland in ihrer Heimat die radikal-islamische Al-Nusra-Front unterstützt haben. Dabei sollen sie in ihrer Heimatstadt an der syrisch-türkischen Grenze die Vertreibung der kurdischen Bevölkerung sowie das gewaltsame Streben der Terrorgruppe nach einem Gottesstaat unterstützt haben, hieß es in der Anklage.