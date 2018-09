Steineleger-Prozess: Angeklagter schämt sich für seine Taten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Einer der beiden vor dem Landgericht Bremen Angeklagten im Steineleger-Prozess hat die ihm zur Last gelegten Taten eingeräumt. "Ich schäme mich zutiefst für das, was ich getan habe", trug der 24-Jährige am Freitag aus einer schriftlich angefertigten Erklärung vor. Er könne sich bis heute nicht erklären, wie es zu den Taten gekommen sei. Erst in der Untersuchungshaft sei ihm bewusst geworden, dass dabei Menschen hätten sterben können. "Das war außerhalb meiner Vorstellungskraft", sagte er. Dass es zu Unfällen kommen konnte, sei ihm jedoch klar gewesen.

Zusammen mit einem 25 Jahre alten Freund ist der Mann wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie sollen Steine, Gehwegplatten und Nagelbretter in mehr als 20 Fällen auf stark befahrenen Straßen in Bremen und Umgebung gelegt haben. Eine Fahrerin war mit ihrem Auto durch ein Ausweichmanöver ins Schleudern geraten, ihr Wagen kippte um. Sie wurde dabei verletzt.

Der 24-Jährige berichtete, er habe bereits einige Opfer angeschrieben, um sich zu entschuldigen und entstandenen Schaden zu begleichen. Er kündigte an, alle Opfer noch einmal persönlich um Verzeihung zu bitten, wenn sie als Zeugen vor Gericht geladen sind. Der zweite Angeklagte will seine Aussage am 19. Oktober machen.