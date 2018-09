Steineleger müssen sich wegen versuchten Mordes verantworten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Ihre kriminelle Energie hätte Autofahrern das Leben kosten können: Heute stehen zwei junge Männer vor dem Landgericht Bremen, weil sie über mehr als zwei Jahre lang nachts große Steine, Gehwegplatten und Nagelbretter auf stark befahrenen Straßen in Bremen und Umgebung abgelegt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft den 24 und 25 Jahre alten Angeklagten versuchten Mord vor. Die beiden sitzen seit März in Untersuchungshaft. Als Motiv gaben sie Langeweile, Frust und Beziehungsstress an.

Nach Angaben der Staatswaltschaft nahmen sie mit ihren Taten billigend in Kauf, dass Autofahrer durch Unfälle hätten getötet werden können. Eine Fahrerin soll mit ihrem Auto einem Hindernis ausgewichen und dadurch ins Schleudern gekommen sein, bis ihr Wagen umkippte. Die Frau wurde dabei verletzt. In anderen Fällen kam es zu Schäden an Fahrzeugen. Es sind zunächst zwölf Verhandlungstermine bis Dezember angesetzt.