Steine auf Straßen gelegt: Haftstrafen gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Staatsanwaltschaft hat mehrjährige Gefängnisstrafen für zwei Männer gefordert, die Steine und Betonbrocken auf Straßen gelegt und so den Tod von Autofahrern billigend in Kauf genommen haben sollen. Ein 25 Jahre alter Angeklagter soll wegen versuchten Mordes für sieben Jahre hinter Gitter. Für seinen 24 Jahre alten Komplizen forderte die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Montag mitteilte. Die Verteidigung plädierte für den Jüngeren auf zwei Jahre Gefängnis mit Bewährung. Für den Älteren ließ sie das Strafmaß offen. Das Urteil wird an diesem Dienstag verkündet.

Die Männer sollen über 20 Mal an unübersichtlichen Stellen in Bremen und Umgebung auf Fahrbahnen klobige Hindernisse platziert haben, darunter Ziegelsteine, Gehwegplatten, Betonstücke und Nagelbretter. In einem Fall wurde eine Frau verletzt.