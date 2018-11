Staatsanwaltschaft fordert lange Haft für Kokain-Schmuggler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - In einem mit mehr als 65 Verhandlungstagen außergewöhnlich langen Strafprozess gegen drei mutmaßliche Kokain- Schmuggler hat die Bremer Staatsanwaltschaft Haftstrafen zwischen achteinhalb Jahren und elf Jahren und vier Monaten gefordert. Alle drei Angeklagten seien am Einschmuggeln großer Mengen Kokain über Bremerhaven nach Deutschland beteiligt gewesen, hieß es am Freitag in einem mehrstündigen Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Den in Untersuchungshaft sitzenden Männern im Alter von 41, 42 und 57 Jahren wurden mehrere Fälle in den Jahren 2016 und 2017 zur Last gelegt, bei denen es um insgesamt 109 Kilogramm Kokain ging. Das Landgericht Bremen will noch im Dezember das Urteil sprechen.