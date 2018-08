19-Jähriger wegen versuchten Mordes in Schule angeklagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Vor den Augen zahlreicher Schüler soll ein 19-Jähriger seine Ex-Freundin niedergestochen haben - von heute an steht der junge Mann deshalb vor dem Landgericht Braunschweig. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen versuchten Mord vor. Er soll der 18-Jährigen in einer Unterrichtspause auf dem Schulflur zunächst heimtückisch von hinten mit einem Küchenmesser sechs Mal in den Rücken gestochen haben. Als sie schrie, versetzte er ihr laut Anklage weitere Stiche. Die aus Seesen stammende junge Frau erlitt bei der Attacke am 19. Februar lebensgefährliche Verletzungen unter anderem am Hals und im Bereich der Brust. Sie konnte mit einer Notoperation gerettet werden.

Motiv für den Angriff in der Berufsschule Goslar-Baßgeige war der Staatsanwaltschaft zufolge Rache an der Ex-Freundin nach dem Beziehungsende. Der junge Mann aus Goslar hatte sich unmittelbar nach der Tat noch im Schulgebäude widerstandslos festnehmen lassen, wie die Polizei damals berichtete. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte demnach am 9. Oktober verkündet werden.