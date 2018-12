Tod von Feuerwehrleuten: Staatsanwalt fordert Haftstrafe

13. Dezember 2018 11:53 Prozesse - Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel (dpa/bb) - Im Prozess um den Tod von zwei Feuerwehrleuten hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten gefordert. Der Angeklagte hätte bemerken müssen, dass er müde sei und reagieren müssen, so der Staatsanwalt vor dem Amtsgericht Brandenburg/Havel. Zudem forderte er den Erlass eines Haftbefehls. Als Grund nannte der Jurist Fluchtgefahr, da der 57-Jährige keine festen Bindungen und keinen Job habe.

Der Lastwagenfahrer soll für den Tod von zwei Feuerwehrleuten verantwortlich sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor.

Laut Anklage hat er am 5. September 2017 mit seinem Sattelzug ein Polizeiauto und zwei Feuerwehrfahrzeuge gerammt. Dabei kippte ein Feuerwehrwagen um und begrub die zwei Männer im Alter von 23 und 38 Jahren unter sich. Ein weiterer Feuerwehrmann (23) wurde schwer verletzt. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war der Lastwagenfahrer übermüdet. Nach Aussage eines Gutachters im Prozess raste der Angeklagte damals ungebremst in die Unfallstelle.