Urteil im Prozess um vergewaltigte Camperin erwartet

Bonn (dpa/lnw) - Im neu aufgelegten Prozess um die Vergewaltigung einer Camperin in der Siegaue will das Landgericht Bonn am heutigen Freitag das Urteil sprechen. Das Gericht hatte den 32 Jahre alten Angeklagten bereits vor einem Jahr zu einer Freiheitsstrafe von elfeinhalb Jahren wegen besonders schwerer Vergewaltigung und räuberischer Erpressung verurteilt. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil hinsichtlich des Strafmaßes auf. Im Revisionsprozess mussten die Bonner Richter nun vor allem der Frage nachgehen, ob der abgelehnte Asylbewerber aus Ghana vermindert schuldfähig sein könnte. Eine Gutachterin kam zu dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall sei.