17-Jährige in Sankt Augustin getötet: Urteil erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa) - Im Mordprozess um den Tod einer 17-Jährigen in einer städtischen Unterkunft in Sankt Augustin will das Landgericht Bonn heute sein Urteil sprechen. Wegen des jugendlichen Alters des angeklagten Deutsch-Kenianers findet das Verfahren seit dem zweiten Prozesstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Dem wohl 17-Jährigen wird vorgeworfen, eine gleichaltrige Schülerin in der Nacht zum 1. Dezember 2018 in seinem Zimmer in der Obdachlosenunterkunft vergewaltigt und anschließend zur Vertuschung erstickt zu haben. Die 17-Jährige, die aus Unkel im benachbarten Rheinland-Pfalz stammte, hatte der Angeklagte tags zuvor in Bonn kennengelernt. In der Nacht begleitete sie ihn in seine Unterkunft, nachdem sie den letzten Zug nach Hause verpasst hatte.

Die Staatsanwältin hat in ihrem Plädoyer zehn Jahre Haft wegen Vergewaltigung, Körperverletzung sowie Mordes zur Verdeckung einer Straftat gefordert. Dies ist die höchste Jugendstrafe, die verhängt werden kann. Die Verteidiger haben auf Körperverletzung mit Todesfolge plädiert. Sie gehen weder von einer Vergewaltigung noch von einer vorsätzlichen Tötung aus. Die Strafhöhe haben sie in das Ermessen des Gerichts gestellt.