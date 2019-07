29-Jähriger gesteht vor Gericht Bankraub in Böklund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Ein 29 Jahr alter Mann hat am Donnerstag zu Prozessbeginn am Landgericht Flensburg gestanden, im Januar eine Bankfiliale in Böklund (Kreis Schleswig-Flensburg) überfallen und rund 14 000 Euro erbeutet zu haben. "Was die Staatsanwältin vorgelesen hat, trifft schon zu", sagte er nach Verlesung der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 31. Januar dieses Jahres eine Sparkassenangestellte mit einem Messer bedroht und das Bargeld erbeutet zu haben. Er ist wegen räuberischer Erpressung angeklagt.

Der Angeklagte führte unter anderem seine komplizierte Lebenssituation zu der Zeit für die Tat an. Er habe "nicht mehr alles gebacken gekriegt und dann ist das in der Katastrophe geendet", sagte er. Ihm tue das alles sehr leid. Warum er sich für den Überfall entschieden und nicht beispielsweise seine Eltern um Hilfe gebeten habe, könne er nicht sagen. Der Mann wurde am 2. Februar in seiner Geburtsstadt Berlin festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.