Promivermittler Sascha Hellen legt vor Gericht Geständnis ab

Bochum (dpa/lnw) - Der Bochumer Promi-Vermittler Sascha Hellen hat vor Gericht gestanden, Geschäftspartner und Privatpersonen um hohe Geldbeträge betrogen zu haben. Hintergrund seien finanzielle Schwierigkeiten seiner Firma gewesen. In dieser Situation will der 41-Jährige Kreditverträge abgeschlossen haben, die er in der Folge nicht bedienen konnte. Zu den Geschädigten gehören laut Anklage unter anderem ein bekannter TV-Moderator und ein bekannter Bochumer Mediziner. Der Gesamtschaden soll sich auf rund 1,1 Millionen Euro belaufen. Hellen war vor allem durch den Steiger-Award bekannt geworden, den er seit 2005 veranstaltet. Zu den Preisträgern gehörte unter anderem Königin Silvia von Schweden.