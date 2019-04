Untreue in fast 2500 Fällen? Gerichtsvollzieher vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil er als Obergerichtsvollzieher öffentliche Gelder in Höhe von rund 250 000 Euro veruntreut haben soll, steht ein 65-Jähriger ab heute vor dem Berliner Landgericht. Dem Angeklagten werden rund 2500 Fälle in der Zeit von Januar 2007 bis März 2012 zur Last gelegt. Laut Ermittlungen soll der Mann bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Gebühren sowie sonstige Einnahmen aus Aufträgen als Gerichtsvollzieher bei einem Amtsgericht nicht an seinen Dienstherrn weitergeleitet haben. Die Anklage lautet auf gewerbsmäßige Untreue im besonders schweren Fall sowie Urkundenunterdrückung. Sechs Prozesstage sind geplant.