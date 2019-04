Übergriff als falscher Polizist? Straftäter vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil er sich als Polizist ausgegeben und eine Frau sexuell belästigt haben soll, steht ein 42-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Ein knappes halbes Jahr nach dem Angriff hat der Mann zu Beginn des Prozesses am Mittwoch geschwiegen.

Unter dem Vorwand, ein Beamter der Kriminalpolizei zu sein, soll der Mann sein Opfer in einen Park in Berlin-Lichtenberg gelockt und die Frau dort sexuell belästigt haben. Als die 35-Jährige sich zur Wehr setzte und fliehen wollte, soll der Angeklagte ihr einen Stoß gegen den Kopf versetzt haben. Die Geschädigte sagte vor Gericht, sie habe "panische Angst" gehabt. Der Angreifer habe ihr unter anderem in die Hose gefasst, bevor sie sich losreißen konnte.

Der Berliner ist wegen mehrerer Sexualdelikte vorbestraft. Zuletzt verbüßte er bis Februar 2018 eine sechsjährige Haftstrafe. Derzeit sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

In dem Prozess soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch geprüft werden, ob gegen den Angeklagten im Falle einer Verurteilung auch eine anschließende Sicherungsverwahrung erforderlich sei. Diese war bei seiner letzten Verurteilung im Jahr 2012 durch das Landgericht Potsdam bereits angeordnet. Die Entscheidung wurde jedoch vom Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Gelegenheitsarbeiter unter anderem sexuelle Nötigung, Diebstahl und Körperverletzung vor. Fünf weitere Verhandlungstage bis zum 24. April soll es geben.