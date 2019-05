Tödlicher Überfall auf Juwelier in Berlin: Zehn Jahre Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Rund sechs Jahre nach einem tödlichen Überfall auf einen Juwelier in Berlin-Treptow ist einer der Täter zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 45-Jährige sei des besonders schweren Raubes schuldig, begründete das Landgericht am Dienstag.

Der aus Serbien stammende Angeklagte habe unter anderem in seinem Heimatland Komplizen rekrutiert, die schließlich bewaffnet in das Geschäft gegangen seien. Drei gesondert verfolgte Mittäter hätten das Verbrechen im April 2013 ausgeführt. Das 49 Jahre alte Opfer war durch mehrere Schüsse aus einer Pistole getötet worden. Der Schütze habe im Alleingang und abweichend vom Tatplan geschossen, so die Richter. Deshalb sei entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft kein Schuldspruch wegen gemeinschaftlichen Raubmordes erfolgt.