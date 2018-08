Tod eines Jungen: Babysitterin zu Haftstrafe verurteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Babysitterin ist nach dem Tod eines 15 Monate alten Jungen in einer Wohnung in Berlin-Marzahn zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach die 42-Jährige am Mittwoch der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Die Angeklagte habe das Kind im Juni 2017 so massiv geschüttelt, dass es drei Tage später an seinen Kopfverletzungen gestorben sei, zeigten sich die Richter nach siebenmonatigem Prozess überzeugt. Die aus Vietnam stammende Frau habe aus einer Überforderungssituation heraus gehandelt. "Es war ein spontanes Fehlverhalten." Die Staatsanwältin hatte sechseinhalb Jahre Haft wegen Totschlags verlangt, der Anwalt Freispruch oder eine Bewährungsstrafe.