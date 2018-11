Teilgeständnis von Überfällen auf Restaurant und Supermarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 24-Jähriger, der ein Fast-Food-Restaurant und einen Supermarkt überfallen haben soll, hat vor dem Landgericht Berlin ein Teilgeständnis abgelebt. Mit einem Messer bewaffnet habe er in einem Markt im Stadtteil Marienfelde rund 3000 Euro erbeutet, sagte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Montag. Er habe die Tat unter Einfluss von Drogen begangen.

Zu dem weiteren Vorwurf, er habe im Mai 2018 in einem Restaurant Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und aus dem Tresor 9000 Euro geraubt, schwieg der zuletzt arbeitslose Kfz-Mechatroniker zunächst. Der Angeklagte war kurz nach dem Überfall auf einen Supermarkt im Juni 2018 festgenommen worden.

An zwei Mitarbeiterinnen, die er bedroht und zur Öffnung des Tresors gezwungen hatte, habe sein Mandant bereits je 500 Euro gezahlt, sagte der Verteidiger. Der 24-Jährige bereue die Tat. Er sei drogenabhängig und wolle sich in eine Therapie begeben. Die Anklage lautet auf besonders schweren Raub in zwei Fällen. Für den Prozess sind vier weitere Tage bis zum 26. November terminiert.