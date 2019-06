Streit um "Kadterschmiede" vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Im Dauerstreit um die Linksautonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain zeichnet sich ein Erfolg für den Verein ab. Eine Zivilkammer des Landesgerichts äußerte am Donnerstag erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit der neuen Räumungsklage des Hauseigentümers, der auch eine Nutzungsentschädigung verlangt. Schon nach der vorbereitenden Beratung des Gerichts werde die Klage für unzulässig gehalten, sagte der Vorsitzende Richter Holger Thiel.

Es gebe keine ausreichende Prozessvollmacht für den Anwalt des Eigentümers, so die Richter in der kurzen Verhandlung von etwa einer Viertelstunde. Thiel sagte, die Vollmacht der Eigentümerfirma mit Sitz in Großbritannien entspreche nicht deutschen Anforderungen. Es seien weder eine Satzung noch ein Gesellschafterbeschluss vorgelegt worden, die die Firma ausweisen. Der Anwalt des Vereins, Lukas Theune, sprach von einer Briefkastenfirma.

Eine Entscheidung sollte noch am Donnerstag mitgeteilt werden. Es können laut einer Sprecherin ein Urteil, eine Vertagung oder ein Verkündungstermin für eine Entscheidung sein.

Zuletzt wurde eine Räumungsklage der Eigentümerfirma im Mai 2018 abgewiesen, weil der Anwalt auch damals keine gültige Vollmacht vorweisen konnte. Da die Klage nicht aus inhaltlichen Gründen scheiterte, war ein neuer Anlauf möglich. Das Gericht zeigte sich nun verwundert, dass nichts Neues vorgelegt worden sei.

Die Kneipenbetreiber aus der linksradikalen Szene, die sich als Verein organisiert haben, nutzen zwei Wohnungen in der Rigaer Straße 94 seit Jahren ohne Mietvertrag. Im Juni 2016 hatte die Polizei die Räume auf Betreiben des Eigentümers geräumt. Es folgten heftige Proteste linker Demonstranten und gerichtliche Auseinandersetzungen.

Bis heute werden in der Rigaer Straße und Umgebung mit einstmals besetzten Häusern immer wieder Polizisten mit Steinen, Flaschen oder Farbbeuteln attackiert oder Autos beschädigt. Zuletzt wurden am Pfingstwochenende Beamte unter anderen von Vermummten attackiert.

Kurz vor dem Prozess sorgten mutmaßliche Unterstützer der "Kadterschmiede" für eine Brückensperrung gesorgt. Mehrere Reifen wurden laut Polizei abgelegt und angezündet. Der Verkehr war vorübergehend unterbrochen. Zuvor hätten in der Nacht in der Rigaer Straße mehrere Müllcontainer gebrannt. Ein Bekennerschreiben wurde gefunden.

Der Staatsschutz hat den Angaben zufolge die Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs übernommen. Die Polizei ging von einer "konzertierten Aktion" im Zusammenhang mit dem Gerichtsprozess aus.

Vor dem Gerichtsgebäude waren Polizisten postiert. Drinnen wurden Besucher und Taschen kontrolliert. Etwa zwei Dutzend Unterstützer waren gekommen. Es blieb alles friedlich. Laut Berliner Verfassungsschutz ist die "Kadterschmiede" ein Treffpunkt der linksradikalen Szene.

Vereins-Anwalt Theune sagte am Rande des Prozesses, der Verein verhalte sich ruhig und friedlich. Auch die Bewohner der Rigaer 94 mit Mietvertrag hätten keinen Ansprechpartner und zahlten monatlich auf das Konto einer Privatbank. Niemand wisse, wem das Haus gehört. Auch die Berliner Grünen-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram, die zum Prozess kam, vermutete ein Interesse von Grundstücksspekulanten.