Streit um "Kadterschmiede": Gericht weist Räumungsklage ab

Berlin (dpa/bb) - Die umstrittene Linksautonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain bleibt. Eine Zivilkammer des Landgerichts in der Hauptstadt wies am Donnerstag eine erneute Räumungsklage des Hauseigentümers als unzulässig ab. Wie das Gericht mitteilte, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, es kann Berufung eingelegt werden.

Bereits in der kurzen mündlichen Verhandlung hatte der Vorsitzende Richter Holger Thiel deutlich gemacht, dass keine ausreichende Prozessvollmacht für den Anwalt des Eigentümers mit Sitz in Großbritannien vorliege. Die Vollmacht entspreche nicht deutschen Anforderungen. Lukas Theune, der Anwalt des Vereins, in dem sich die Kneipenbetreiber organisiert haben, sprach von einer Briefkastenfirma.

Zuletzt war eine Räumungsklage der Eigentümerfirma im Mai 2018 abgewiesen worden. Auch damals konnte keine gültige Vollmacht vorgelegt werden.

Die Kneipenbetreiber aus der linksradikalen Szene nutzen zwei Wohnungen in der Rigaer Straße 94 seit Jahren ohne Mietvertrag. Im Juni 2016 hatte die Polizei die Räume auf Betreiben des Eigentümers geräumt. Es folgten heftige Proteste linker Demonstranten und gerichtliche Auseinandersetzungen.