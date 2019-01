Sieben Raubüberfälle: Gruppe junger Männer vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach einer Serie von Überfällen am Teufelsberg im Berliner Grunewald hat am Landgericht Berlin der Prozess gegen sieben junge Männer begonnen. Den 16- bis 19-Jährigen werden sieben Raubtaten in nur einer Nacht zur Last gelegt. Dabei sollen im Juni vergangenen Jahres 13 Menschen angegriffen und teilweise durch Schläge und Tritte verletzt worden sein. Ob sich die Angeklagten zu den Vorwürfen äußern werden, blieb zu Prozessbeginn am Dienstag offen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die Gruppe am Teufelsberg traf, "um dem gemeinsamen Tatplan entsprechend nach geeigneten Opfern Ausschau zu halten und sie zu berauben". Diese seien sodann umstellt und zur Herausgabe von Mobiltelefonen aufgefordert worden. Mit Schlagstöcken, Pfefferspray, Messern sowie Schlägen und Tritten seien die Angegriffenen eingeschüchtert beziehungsweise traktiert worden. Zudem habe die Gruppe Augenzeugen der Überfälle attackiert.

Die Anklage lautet unter anderem auf schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung und Nötigung. Mehrere der jungen Männer sind strafrechtlich vorbelastet, einer der mutmaßlichen Räuber befindet sich in Untersuchungshaft. Für zwei 17-Jährige erklärten die Anwälte, ihre Mandanten seien an den Taten nicht beteiligt gewesen. Der Prozess wird am 15. Januar fortgesetzt.