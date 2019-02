Serie von Taschendiebstählen: Angeklagter schweigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wegen einer Serie von Taschendiebstählen an Berliner S-Bahnhöfen steht ein 44-Jähriger vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte als Mitglied einer rumänischen Bande agierte. Die Täter hätten Fahrgäste während des Kaufs von Tickets an Automaten beobachtet, Geheimzahlen von EC-Karten ausgespäht, dann im Gedränge die Geldbörsen gestohlen und umgehend Konten geplündert. Der Angeklagte schwieg zu Prozessbeginn am Donnerstag.

Dem Mann werden 161 Taten in der Zeit von Mai 2016 bis September 2017 zur Last gelegt. Mit mindestens drei weiteren Komplizen habe er rund 35 000 Euro erlangt, heißt es in der Anklage. Aufgabe des 44-Jährigen innerhalb der Gruppe sei es gewesen, Zugangsdaten zu Konten zu erspähen und mit gestohlenen Karten Geld an Automaten abzuheben. Die Beute sei zum großen Teil nach Rumänien weitergeleitet worden.

Der Angeklagte war nach internationaler Fahndung im September 2018 in Rumänien festgenommen und kurz darauf nach Deutschland ausgeliefert worden. Der Prozess wegen Bandendiebstahls und gewerbsmäßigen Betrug wird am 4. März fortgesetzt.