Serie von 14 Raubüberfällen: Prozess gegen drei Männer

Berlin (dpa/bb) - In einem Prozess um 14 Raubüberfälle auf Hotels und Supermärkte in Berlin stehen ab heute drei Männer vor dem Landgericht. Die Angeklagten sollen Angestellte mit Waffen bedroht und die Herausgabe von Geld erpresst haben. Die mutmaßliche Serie mit einer Beute von rund 32 000 Euro soll im Mai 2018 begonnen haben. Etwa drei Monate später soll dann einer der Männer bei einer Tat gefasst worden sein. Die 23- bis 43-jährigen Angeklagten - so die Vorwürfe - seien in einem unterschiedlichen Ausmaß an den Taten beteiligt gewesen. Die Anklage lautet auf schweren Raub, schwere räuberische Erpressung und Körperverletzung. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage bis zum 17. Juni geplant.