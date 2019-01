Seniorin bei Verkehrsunfall getötet: Lkw-Fahrer vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Lkw-Fahrer, der eine 85 Jahre alte Fußgängerin in Berlin-Oberschöneweide mit seinem Sattelzug überrollt hat, muss sich heute vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Der tödliche Unfall ereignete sich laut Ermittlungen, als die Seniorin im Dezember 2016 auf dem Weg zu einer Tram-Haltestelle die Straße zwischen wartenden Autos überqueren wollte. Während der 59-jährige Angeklagte zunächst an einer roten Ampel gestanden habe, sei er angefahren, ohne sich zu vergewissern, dass sich vor ihm keine Fußgänger mehr befinden. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Dem Lkw-Fahrer wird fahrlässige Tötung zur Last gelegt.