Senior in Pflegeeinrichtung getötet: 79-Jähriger vor Gericht

Berlin (dpa/bb) - Ein 79-Jähriger, der seinen Zimmernachbarn in einer Pflegeeinrichtung in Berlin-Neukölln getötet haben soll, muss sich ab heute vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll das 77 Jahre alte Opfer im Juli 2018 mit einem Bademantelgürtel stranguliert haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der 79-Jährige durch das nächtliche Husten seines Zimmernachbarn gestört fühlte. Er habe die Störung seiner Nachtruhe nicht mehr ertragen und den Geschädigten deshalb attackiert. Dem Angeklagten wird Totschlag zur Last gelegt. Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage vorgesehen.