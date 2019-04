Sechs Überfälle auf Pizzaboten: Angeklagter gesteht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach einer Serie von Überfällen auf Pizzaboten in Berlin hat ein 22-Jähriger vor dem Landgericht gestanden. Aus Geldnot sei er auf die "dumme Idee" gekommen, erklärte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Mittwoch. Er habe bei sechs Taten die Geschädigten mit einem Messer bedroht, aber auf keinen Fall verletzen wollen. An drei der Überfälle sei ein Komplize beteiligt gewesen. Der Anklage zufolge soll der 22-Jährige 275 Euro erbeutet haben.

Die Serie begann den Ermittlungen zufolge Ende September 2018. Der 22-Jährige, der früher als Tanzlehrer tätig war und zuletzt eine Sozialarbeiter-Ausbildung begonnen hatte, habe über das Internet Pizza bestellt und den Boten zu einer fiktiven Adresse in Berlin-Mitte gelockt. Unter Vorhalt eines Springmessers habe er den Boten zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Bis Ende Oktober sei es zu fünf weiteren Überfällen nach gleichem Muster gekommen. In zwei Fällen habe der Angeklagte kein Geld bekommen.

Das Opfer der sechsten Tat hatte den Angeklagten als einen früheren Mitschüler erkannt. Etwa eine Woche später wurde der 22-Jährige festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er sei damals mit rund 1000 Euro verschuldet gewesen, sagte der Angeklagte. Weil sein Ausweis damals abgelaufen gewesen sei, habe er, ein in Berlin geborener Mann mit kongolesischer Staatsbürgerschaft, keine Arbeit gefunden. Der Prozess wegen räuberischer Erpressung wird am 6. Mai fortgesetzt.