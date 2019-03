Schießerei in Kreuzberg: Angeklagte schweigen zunächst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Sieben Monate nach einer Schießerei vor einer Bar in Berlin-Kreuzberg haben die beiden mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht zunächst geschwiegen. Die 25- und 31-Jährigen sollen versucht haben, einen Kontrahenten nach einem verbalen Streit zu töten. Ein Angeklagter habe in dem Lokal versucht, mit einer Waffe auf den Gegner zu schießen. Zeitgleich habe der Mitangeklagte acht Schüsse von außen auf die Bar abgefeuert. Die Verteidiger erklärten zu Prozessbeginn am Mittwoch, ihre Mandanten würden sich gegenwärtig nicht zu den Vorwürfen äußern.

Die 25- und 31-Jährigen hätten am 5. August 2018 beschlossen, einen Disput "gewaltsam fortzusetzen", heißt es in der Anklage. Der 25-Jährige habe mit dem Kontrahenten ein Treffen in einer Shisha-Bar vereinbart. Der Mitangeklagte sei außerhalb des Lokals geblieben. Beide seien bewaffnet gewesen. Der Gegner habe die Gefahr aber erkannt und den 25-Jährigen zu Boden gebracht. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

Ein Polizist sagte, der 25-Jährige habe vor der Bar gesessen, als er und seine Kollegen eintrafen. In der Hauswand seien Einschusslöcher erkennbar gewesen. Der Verdächtige habe keine Angaben gemacht. Auch der mutmaßlich Attackierte habe sich zum Hintergrund des Streits nicht konkret äußern wollen. "Da wurde gemauert." Von Beleidigungen sei die Rede gewesen. Der Prozess wegen versuchten Totschlags wird am 15. März fortgesetzt.