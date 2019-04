Raubüberfalle vor mehr als 16 Jahren: Geständnis angekündigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mehr als 16 Jahre nach seiner mutmaßlichen Beteiligung an mehreren Straftaten in Berlin hat ein 37-Jähriger vor dem Landgericht ein Geständnis angekündigt. Der Angeklagte soll im November 2002 mit einem Komplizen einen Mann stundenlang drangsaliert haben, um die Herausgabe von Drogen zu erpressen. Rund vier Wochen später habe er einen Mann an einem S-Bahnhof mit einem Messer bedroht und unter anderem 230 Euro erbeutet. Die Verteidigerin erklärte zu Beginn des Prozesses am Freitag, ihr Mandant werde sich am zweiten Prozesstag am 24. April umfassend äußern.

Der inzwischen 37-jährige Familienvater soll nach den mutmaßlichen Taten ins Ausland gezogen sein. Der türkische Unternehmer habe sich auf einer Geschäftsreise befunden, als er im September 2018 in Frankreich am Flughafen Paris aufgrund des weiter gegen ihn bestehenden europäischen Haftbefehls festgenommen wurde, hieß es am Rande der Verhandlung. Seit Mitte Oktober befindet sich der Mann in Berlin in Untersuchungshaft.

Das Gericht hat dem Angeklagten im Falle eines Geständnisses eine Strafe von maximal zwei Jahren Haft auf Bewährung in Aussicht gestellt. Für den Prozess wegen schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung sind drei weitere Verhandlungstage bis zum 3. Mai vorgesehen.