Prozess nach Sprengstoffanschlag auf Bar in Berlin-Kreuzberg

Berlin (dpa/bb) – Nach einem Sprengstoffanschlag auf eine Bar in Berlin-Kreuzberg kommen ein 20- und ein 21-Jähriger heute vor das Landgericht. Die beiden Männer sollen im Oktober 2018 mit einem Hammer ein Loch in die Fensterscheibe des Lokals geschlagen und dann eine entsicherte Handgranate in die Bar geworfen haben. Durch die Explosion sei erheblicher Sachschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Den Angeklagten wird das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Für den Prozess vor einer Jugendstrafkammer sind bislang sieben Verhandlungstage vorgesehen.