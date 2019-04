Pfandautomaten manipuliert? Zwei Männer vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil sie einen Pfandflaschenautomaten manipuliert und so rund 115 000 Euro erschlichen haben sollen, stehen zwei Männer heute vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Die 32- und 34-jährigen Angeklagten sollen den Ermittlungen zufolge von Ende 2013 bis Oktober 2014 einen in ihrer Firma aufgestellten Leergut-Automaten so eingestellt haben, dass die eingeführten Flaschen nicht wie vorgesehen zerstört wurden. Stattdessen hätten sie erneut in den Automaten eingelegt werden können. Mehr als 450 000 Pfandflaschen seien so gegenüber dem für das Auswerten zuständigen Unternehmen zu viel abgerechnet worden. Die Anklage lautet auf gewerbsmäßigen Betrug.