Mehr als 100 000 Euro Vermögen: Kein Anspruch auf Wohngeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Berliner Philosoph mit einem Bankvermögen von rund 115 000 Euro hat nach einem Urteil keinen Anspruch auf Wohngeld. Die entsprechende Klage des 78-Jährigen sei abgewiesen worden, teilte das Verwaltungsgericht in der Hauptstadt am Dienstag mit. Der Literaturwissenschaftler wollte für sich und seine 75 Jahre alte Ehefrau wegen geringer Rente und Kapitaleinkünfte einen staatlichen Zuschuss bekommen, was vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf abgelehnt wurde. Das war rechtens, befand das Gericht. Nach dem Wohngeldgesetz des Bundes sei die Vermögensgrenze von 90 000 Euro überschritten (Aktenzeichen: VG 21 K 901.18).

Laut Gericht ist maßgeblich, ob dem Antragsteller zugemutet werden kann, die Mietbelastung aus seinem Vermögen zu bestreiten. Zudem müssten familiäre, gesundheitliche und soziale Verhältnisse der Haushaltsmitglieder berücksichtigt werden.

In dem Fall sei wesentlich, dass die Eheleute laut Gericht gesund sind, keine Unterhaltsverpflichtungen sowie monatliche Einkünfte haben, mit denen sie ihren Bedarf bis auf 100 Euro im Monat decken könnten. Ihr Vermögen würde sich damit pro Jahr um nur rund 1200 Euro verringern.

Der Kläger hatte hingegen eine höhere Freigrenze gefordert. Die Schwierigkeiten, als Wissenschaftler mit einer freischaffenden Künstlerin ein ausreichendes Auskommen zu erzielen, müssten berücksichtigt werden.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wurde die Berufung zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zugelassen.