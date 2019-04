Mann wegen Mordes an Ehefrau angeklagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil er seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Neukölln erstochen haben soll, muss sich ein 49 Jahre alter Mann von heute an vor dem Landgericht verantworten. Den Ermittlungen zufolge soll der Mann die 54-Jährige im Oktober 2018 aus Verärgerung über eine zuvor gegen ihn erstattete Strafanzeige gefesselt, vergewaltigt und anschließend durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper umgebracht haben.

Rettungskräfte, die von der 20-jährigen Tochter alarmiert worden waren, fanden die 54-Jährige tot im Schlafzimmer. Die Anklage lautet unter anderem auf Mord aus niedrigen Beweggründen. Es sind acht Verhandlungstage vorgesehen.