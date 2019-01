Kündigung eines Lehrers: Arbeitsgericht verhandelt erneut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Arbeitsgericht verhandelt heute erneut über die fristlose Kündigung eines Berliner Grundschullehrers. Der Pädagoge war nach der Veröffentlichung möglicherweise volksverhetzender Internet-Videos entlassen worden. Eine gütliche Einigung - wie vom Arbeitsgericht vorgeschlagen - scheiterte im Juni des Vorjahres. Der Pädagoge hatte geklagt, weil er eine politisch motivierte Entlassung sieht (AZ: 60 Ca 7170/18).

Vor der erneuten Verhandlung wird es laut Gericht wieder Einlass- und Taschenkontrollen geben, auch Polizisten wurden angefordert. Bei der ersten Verhandlung war es nach Aufrufen im Netz so voll wie selten. Es könnte noch am Mittwoch eine Entscheidung fallen, hieß es vom Gericht.

Der Lehrer betreibt einen Youtube-Kanal, auf dem er sich selbst als "Volkslehrer" bezeichnet. Ihm wird vorgeworfen, in Teilen seiner Videos volksverhetzende Aussagen zu verbreiten. Der Anwalt des Lehrers hatte im Juni 2018 betont, sein Mandant wolle Lehrer bleiben. Die Bildungsverwaltung will hingegen an der außerordentlichen Kündigung festhalten. Der Lehrer für Musik und Sport sei wegen seiner Äußerungen nicht für das Unterrichten geeignet.