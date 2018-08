Ku'damm-Raser: Zuständige Kammer steht fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Rund zweieinhalb Jahre nach einem illegalen Autorennen auf dem Berliner Ku'damm mit einem Toten dürfte es bis zu einem dritten Prozess noch dauern. Fest steht zwar, dass die 32. Große Strafkammer für den Fall zuständig ist, wie eine Landgerichtssprecherin am Mittwoch sagte. Es sei allerdings noch völlig unklar, wann es Termine für die neue Hauptverhandlung gebe. Das hänge unter anderem von der Auslastung der Kammer ab.

Tags zuvor hatte das Gericht bekannt gegeben, dass der erst kürzlich neu aufgelegte Mordprozess gegen die beiden Beschuldigten im Alter von 29 und 26 Jahren ausgesetzt wird. Grund war ein erfolgreicher Befangenheitsantrag der Verteidigung. Noch sitzen die beiden Männer in Untersuchungshaft. Anträge auf Haftprüfung seitens der Verteidigung seien bislang nicht eingegangen, sagte die Sprecherin.

In dem Fall waren im Februar 2017 deutschlandweit zum ersten Mal in einem Raser-Fall wegen Mordes lebenslange Haftstrafen verhängt worden. Das Landgericht der Hauptstadt musste ihn ein zweites Mal verhandeln, nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) das erste Urteil wegen Mordes mit lebenslangen Freiheitsstrafen kassiert hatte. Die Richter sahen den Tötungsvorsatz als nicht ausreichend belegt an.