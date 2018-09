Gewalt in Flüchtlingsheim: Prozess gegen Sicherheitskräfte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil sie in einer Notunterkunft in Berlin-Lichtenberg einen Flüchtling verprügelt und einen Tumult ausgelöst haben sollen, kommen zwei damalige Security-Mitarbeiter am heutigen Mittwoch vor das Amtsgericht Tiergarten. Die beiden Männer im Alter von 23 und 29 Jahren sollen im Februar 2016 zunächst einen Bewohner vor dem Haus angegriffen haben. Weitere Flüchtlinge und Sicherheitsmitarbeiter hätten eingegriffen. Als der Heimleiter schlichten wollte, habe einer der Angeklagten einen Mülleimer auf ihn geworfen. Der Heimleiter sei bewusstlos zusammengebrochen und habe durch den Sturz mehrere Frakturen in seinem Gesicht erlitten.