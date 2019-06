Freund brutal getreten? Angeklagter will sich nicht erinnern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 22-Jähriger, der in einem Treppenhaus einen Mann brutal getreten und verletzt haben soll, hat sich vor dem Landgericht Berlin auf fehlende Erinnerung berufen. Er sei mit dem Geschädigten befreundet gewesen und wisse nicht, warum es zum Streit gekommen sei, erklärte der junge Mann zu Prozessbeginn am Mittwoch. Laut Anklage soll er im Januar 2018 in einem Mietshaus in Berlin-Hellersdorf von einer Treppenstufe aus auf den Kopf des am Boden liegenden Geschädigten gesprungen sein. Anschließend habe er mehrfach "wuchtig von oben" auf den Freund eingetreten. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag.

Die beiden Männer sollen vor dem mutmaßlichen Angriff in der Wohnung eines Bekannten gezecht haben. Als es zu einem Streit kam, sei der 22-Jährige im Treppenhaus des Hauses "von der ersten oder zweiten Treppenstufe" auf den Freund gesprungen, so die Anklage. Bei weiteren Tritten habe er zumindest billigend in Kauf genommen, dass das Opfer stirbt. Als ein Zeuge eingriff, habe der 22-Jährige auch diesen attackiert. Bei der anschließenden Festnahme durch die Polizei habe er Widerstand geleistet.

Der Angeklagte erklärte, er und der Geschädigte seien alkoholisiert gewesen. Als der Freund dann im Treppenhaus lag, habe er ihn aufrichten wollen. Nachbarn seien hinzugekommen. "Ich verstand nicht, was sie wollten." Nach dem Vorfall sei der Freund für einige Tage in einem Krankenhaus gewesen. Sie hätten sich ausgesprochen. "Alles war wieder gut." Der Prozess wird am 12. Juni fortgesetzt.