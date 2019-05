Erpresserbriefe geschickt? 55-Jähriger vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil er Erpresserbriefe an eine Supermarktfiliale in Berlin-Reinickendorf geschickt und den Verdacht auf seinen Schwager gelenkt haben soll, kommt ein 55-Jähriger heute vor das Amtsgericht Tiergarten. Der Mann habe in drei Schreiben im Oktober 2018 Geld gefordert und Gewalt angedroht. Sein eigentliches Ziel sei es allerdings gewesen, durch anonyme Hinweise Ermittlungen gegen seinen Schwager zu provozieren. Zuletzt habe er angegeben, in der Filiale Produkte mit Schweinefleisch vergiftet zu haben. Die Anklage lautet auf Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und falsche Verdächtigung.