Drei Männer wegen Einbruchserie vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil sie für 30 Einbrüche in Einfamilienhäuser und Wohnungen in Berlin mitverantwortlich sein sollen, stehen drei Männer von heute an vor dem Landgericht. Die Angeklagten im Alter von 42 bis 49 Jahren sollen mit zwei weiteren Komplizen als Bande agiert haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Taten seit Juni 2017 aus.

Die mutmaßlichen Einbrecher hätten in verschiedenen Stadtteilen unter anderem Uhren, Schmuck, Bekleidung und Silberbesteck gestohlen. Die Beute sei anschließend verkauft worden. Einige Einbrüche sind den Ermittlungen zufolge im Versuchsstadium steckengeblieben. Für den Prozess sind bislang zehn Verhandlungstage vorgesehen.