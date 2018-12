Cannabisanbau in Sachsen-Anhalt: Vier Männer vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil sie eine große Cannabisplantage in einem Haus in Sachsen-Anhalt betrieben haben sollen, müssen sich vier Männer von heute an vor dem Berliner Landgericht verantworten. Zwei der 37- bis 54-Jährigen waren vor fünf Monaten in der Hauptstadt festgenommen worden. Einer von ihnen war Freigänger der Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzugs Berlin. Drei der mutmaßlichen Drogenhändler sollen ab April 2018 einen illegalen Cannabisanbau betrieben haben. Etwa zwei Monate später ist der vierte Angeklagte laut Anklage als Berater hinzugezogen worden. Die Polizei habe im Juli bei einer Durchsuchung unter anderem sechs Beete mit mehr als 1200 Pflanzen gefunden, hieß es.