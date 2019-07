Cannabis-Plantage in Wohnung: Angeklagter gesteht Beihilfe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In einem Prozess um eine Cannabis-Plantage in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg hat ein 34-Jähriger zugegeben, in einem Fall beim Verladen von Pflanzen geholfen zu haben. Ein Bekannter habe ihn darum gebeten, erklärte der Angeklagte zu Verhandlungsbeginn am Mittwoch. Die Plantage hätten andere Männer eingerichtet. Der 34-Jährige und weitere Verdächtige waren im Juni 2017 beobachtet worden, als sie einen Teil der illegalen Zucht aus der Wohnung geholt und auf einen Pritschenwagen verladen hatten. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert. Beamte stellten insgesamt 80 Pflanzen sicher.

Der Verteidiger sagte, sein Mandant sei als damaliger Konsument von Marihuana in die Kreuzberger Wohnung gekommen. Dass es dort eine Cannabis-Plantage gab, habe er erst beim dritten und letzten Besuch erfahren. Als er Drogen erwerben wollte, sei er gebeten worden, Säcke mit Pflanzen vom Fahrstuhl zum Wagen zu bringen, so der Anwalt. Weil Nachbarn die Polizei riefen, sei auch der 34-Jährige vorläufig festgenommen worden. Nach seiner Entlassung sei sein Mandant bedroht worden. "Man warf ihm vor, er hätte die Plantage verraten."

Fünf Männer sind im Zusammenhang mit der Plantage bereits vor rund einem Jahr zu Haftstrafen von bis zu vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Helfer wird am 10. Juli fortgesetzt.