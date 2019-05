Blumenstrauß-Vorfall: Freispruch für Domscheit-Berg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Rund vier Jahre nach einem Tauziehen mit Polizisten um einen Blumenstrauß ist die Politikerin und Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen worden. Was genau bei dem Gezerre geschah und wie es zu einem Kratzer an einem Finger einer Beamtin kam, sei offen geblieben, begründete das Berliner Landgericht am Freitag. Damit hoben die Richter das Urteil der ersten Instanz auf. Das Amtsgericht Tiergarten hatte im Januar 2017 eine Strafe von 600 Euro verhängt. Dagegen hatte die parteilose Bundestagsabgeordnete für Brandenburg in der Linksfraktion Berufung eingelegt.

Die 51-jährige Politikerin erklärte im Prozess, sie habe zu keinem Zeitpunkt einen Beamten verletzt. Sie sei vielmehr unbegründet von Polizisten attackiert worden. Zu dem Tauziehen um die Blumen war es am Ende einer Mahnwache für im Mittelmeer ertrunkene Flüchtlinge gekommen. Mehr als 5000 Teilnehmer hatten sich im Juni 2015 vor dem Bundestag versammelt, um der Toten zu gedenken. Der Staatsanwalt hatte auch vor dem Landgericht auf einen Schuldspruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.