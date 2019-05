Betreuer erstochen: 30-Jähriger vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen Betreuer in Berlin-Gesundbrunnen vor fünfeinhalb Monaten beginnt heute der Prozess gegen einen 30-Jährigen. Der psychisch kranke Mann soll seinen 39-jährigen Bezugsbetreuer niedergestochen haben. Der Geschädigte starb kurz nach dem Angriff in einer Unterkunft für psychisch kranke Straftäter. Der Beschuldigte, ein russischer Staatsbürger, flüchtete und stellte sich Stunden später der Polizei. Die Staatsanwaltschaft strebt seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Wegen einer Erkrankung sei er bei der Tat nicht schuldfähig gewesen.