Berlin: Dritter Prozess nach tödlichem Autorennen gestartet

Berlin (dpa/bb) - Begleitet von großem öffentlichen Interesse hat am Montag am Landgericht der Hauptstadt ein neu aufgelegter Mordprozess gegen zwei Raser begonnen. Sie sollen bei einem illegalen Autorennen in der Nacht zum 1. Februar 2016 auf dem Berliner Ku'damm tödliche Folgen billigend in Kauf genommen haben. An einer Kreuzung kam es zu einem Unfall, bei dem ein unbeteiligter 69-jähriger Autofahrer starb.

Es ist bereits der dritte Prozess in Berlin gegen die 29 und 27 alten Angeklagten, die sich seit März 2016 in Untersuchungshaft befinden. Das Landgericht hatte im Februar 2017 bundesweit das erste Mal in einem Raser-Fall lebenslange Freiheitsstrafen wegen Mordes verhängt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil aber auf und ordnete eine Neuverhandlung an.

Vor drei Monaten war ein zweiter Prozess nach wenigen Tagen geplatzt. Verteidiger hatten die damaligen Richter erfolgreich wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Der Fall ging an eine andere Strafkammer.