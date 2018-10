Angriff in Autowerkstatt: Mutmaßlicher Rocker vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein mutmaßlicher Rocker, der in einem Autohandel in Berlin-Charlottenburg einen Angestellten verprügelt haben soll, steht von heute an vor dem Landgericht. Der 58-Jährige und eine mitangeklagte 51 Jahre alte Frau sollen mit der Behauptung, in der Werkstatt der Firma seien ihre Autoreifen vertauscht worden, die Zahlung von 8000 Euro verlangt haben.

Um der unberechtigten Forderung Nachdruck zu verleihen, hätten sie auf ihre enge Verbindung zu einer Rocker-Gruppierung hingewiesen, heißt es in der Anklageschrift. Der 58-Jährige habe bei der Tat im Juni 2018 mit der Faust sowie mit einem Metallhocker und einer Lampe auf den Angestellten eingeschlagen. Es sind vier Prozesstage geplant.